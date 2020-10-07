أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها أحدث صورها

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "أسماء" بمكياج خفيف، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفها، وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من متابعيها.

من متابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، مسلسل "الآنسة فرح" على شاشة‎ MBC ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin، ويشارك في بطولته كلاً من النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin، ويشارك في بطولته كلاً من رانيا يوسف ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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