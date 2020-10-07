قيامة المؤسس عثمان الحلقة 28 مترجمة ... شاهد قيامة عثمان الموسم الثانى الحلقة 28 الثامنة والعشرون قصة عشق مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان “الجزء الثاني” سيتم إذاعة على قناة atv وموقع الشباك نيوز، وقامت القناة خلال الأسبوع الماضي بعرض اعلان الحلقة الثامنة والعشرون والاولى في الموسم الثاني من مسلسل المؤسس عثمان وتحتوى الحلقة الاولى من الجزء الثاني على أحداث قوية وبداية خيالية وحرب بين قبيلة الكايي وأيا نيكولا.

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أكد منتج ومؤلف مسلسل قيامة عثمان " محمد بوزداغ" أنه يخطط من أجل استمرار عرض مسلسل قيامة عثمان الى سبعة أجزاء متتالية، على عكس مسلسل قيامة أرطغول الذي كان 5

أجزاء فقط مما يعنى أنه لازال أمامنا الكثير من الاحداث المثير مع مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والاستمتاع مع هذا العمل التاريخي.

وقد حصد هذا المسلسل التاريخي الكبير نسبة مشاهدات ضخمة في الوطن العربي ويعود نجاح مسلسل المؤسس عثمان في موسمه الأول إلى حديثه عن تأسيس الدولة العثمانية في والعالم الاسلامي حيث أن المسلسل هو خلفاً لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير من بطولة انجين التان

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والذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرض أجزاءه الخمسة حيث يعد المسلسل مكملاً لمسلسل ارطغرل.

وتدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 28، حول مشهد صراع تاريخي حيث أن عثمان إبن ارطغرل إبن سليمان شاه يقوم بتأسيس الدوله العثمانيه، وذلك بعد وفاه والده أمير القبائل وانتقال المنصب الخاص به الى ابنه عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، والذي قد ورث ابنه عثمان منه شجاعته وطريقته فى الحكم كم انه كان يشبه ابيه في الطريقه التي يتصرف بها حيث تمكن بعد ذلك من انشاء دولة قوية تصد كل الهجمات الصليبيه خلال أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 28.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

تجدون هنا ( مسلسل المؤسس عثمان )