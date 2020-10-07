جميلة عوض وخالد أنور يجتمعان في القصة القادمة من مسلسل "إلا أنا"

نشر الفنان خالد أنور، برومو دعائي لقصته الجديدة من مسلسل "إلاأنا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

القصة الجديدة من المسلسل بعنوان "لازم أعيش"، وتشاركه البطولة الفنانة

جميلة عوض، الفنان أحمد خالد صالح".

يستعد أنور لعرض أحدث أعماله الفنية، وهو فيلم "تحقيق"، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الترفيهية

الشهيرة، خلال الأيام القليلة القادمة، من بطولة"أحمد مالك، طارق عبد العزيز، شريف دسوقي، ميار الغيطي".

بالإضافة إلى استكمال تصوير فيلمه "قمر 14" من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء"، ومن تأليف:محمود زهران، إخراج:هادي الباجوري.

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