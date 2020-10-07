لمحاربة سرطان الثدي .. مارسوا الرياضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2020 8:08 مساءً

شهر أكتوبر، هو الشهر العالمي الذي تنظم فيه الحملات لإجراء الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، حيث ترتفع نسبة الشفاء بين النساء المصابات بشكل كبير جدا عندما يتم الكشف مبكرا عنه والسيطرة عليه مباشرة، ويحث الأطباء جميع النساء ممن تزيد أعمارهن عن 25 إلى ضرورة التوجه بشكل سنوي أو كل 6 أشهر حتى، لإجراء الفحص للكشف المبكر عن سرطان الذدي.

وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن الرياضة تفيد النساء في محاربة سرطان الثدي. وتشير دلائل أوردتها دراسة مستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، إلى أن زيادة النشاط البدني يمكن أن تقلل كثيراً من احتمالات عودة هذا المرض إلى النساء بعد شفائهن منه.

وقال الدكتور توماس بَد، استشاري الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك، وأحد المشاركين في الدراسة، التي شاركت فيها أكثر من 1000 مريضة، إن حجم المنافع، التي لوحظت في ظل زيادة النشاط البدني “كان كبيراً”، مشيراً إلى أن احتمال الخطر النسبي لعودة المرض قلّت بنسبة تتراوح بين 40 و50%، في حين قلّت احتمالات الوفاة، بدرجات أكبر.

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نصف ساعة من المشي

وأضاف أن الباحثين أرادوا جمع المزيد من الأدلة عن كيفية تأثير التمارين الرياضية على المصابة بالسرطان، قبل وبعد تشخيص المرض، بعد ملاحظتهم أن تمريناً بسيطاً مثل المشي لمدة نصف ساعة يومياً “يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً”.

وأكد الدكتور بَد أن المريضات خضعن لممارسة التمارين الرياضية بالتزامن مع خضوعهن للعلاجات التقليدية للسرطان، قائلاً إن البيانات تشير إلى أن “الوقت لم يفُت لمريضة سرطان الثدي للبدء في ممارسة الرياضة”.

وأضاف “حققت المريضات، اللواتي مارسن أقل قدر من النشاط البدني، أسوأ النتائج، في حين أن المريضات، اللواتي لم يكن ينشطن بدنياً قبل العلاج، ولكن مارسن التمارين بعد عام أو عامين، شهدن انخفاضاً في تكرار الإصابة بسرطان الثدي، والوفاة بنسب مماثلة للواتي مارسن قدراً كبيراً من النشاط البدني”.

ويخطط الدكتور بَد وفريق البحث لمواصلة دراسة أثر التمارين الرياضية، لكنه في الوقت نفسه يشجع الجميع على الحركة وممارسة النشاط البدني.

وأجريت الدراسة تحت مظلة المعاهد الوطنية للصحة، في إطار مشروع مشترك بين شبكة SWOG لأبحاث السرطان، ومعهد روسيل بارك للسرطان، ومستشفى كليفلاند كلينك ونُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان.