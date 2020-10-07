ميسي يعرض طائرته الخاصة على منتخب الأرجنتين لحمايتهم من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ 42 دقيقة

في لفتة مميزة من أسطورة كرة القدم، دعا نجم برشلونة “ليونيل ميسي” زملائه في المنتخب الأرجنتيني للتنقل بطائرته الخاصة والتي يبلغ ثمنها 15 مليون دولار وذلك لتأمين وقايتهم من كورونا في ظل التفشي السريع للفيروس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع بوليفيا والأكوادور في أول مباريتين للتأهل لكأس العالم في 8 و13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن ميسي عرض طائرته على نجوم منتخب الأرجنتين الذين يلعبون حاليا في أوروبا لمساعدتهم على البقاء آمنين من وباء كورونا.

وانضم إلى ميسي في طائرته كل من باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

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ومن المقرر أن يعود النجوم الخمسة مع نجم برشلونة البالغ من العمر 33 عاما في الرحلة المتوجهة إلى إسبانيا على متن الطائرة “غلف ستريم في” التي بدأ ميسي استخدامها في عام 2018.

وتتميز طائرة ميسي بوجود مطبخ خاص وحمامين ومقاعد تكفي لاستيعاب 16 شخصا.

ويمكن طي مقاعد الطائرة لكي تتحوّل إلى 8 أسرّة توفر الراحة للمسافرين في الرحلات الطويلة من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية.

وعلى درج الطائرة التي تحمل الرقم 10 على ذيلها، مكتوب أسماء كل من ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو وسيرو وماتيو.

وكان قد أثار ميسي مؤخرا ضجة بسبب الأزمة مع فريق برشلونة بسبب قراره النهائي بالانسحاب من الفريق، لكن في اللحظة الأخيرة عاد “البرغوث” عن قراره ليستمر في رحلته مع ناديه، وفاز ميسي بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر أيلول المنصرم في النادي الكتالوني.