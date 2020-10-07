تراند اليوم : وصلة رقص لنجيب ساويرس على أنغام محمد رمضان – اتفرج

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا، اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية ” الاستورى”.

ويظهر في الفيديو رجل الأعمال نجيب ساويرس وهو يرقص علي أنغام أغنية “رايحين نسهر”.

وعلق علي الفيديو قائلا: استمتع يا صديقي”.

وحرص الفنان محمد رمضان، علي الاحتفال بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة وذلك بنشر مقطع فيديو من أغنية جيشنا صعب، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وعلق محمد رمضان على الفيديو: “كل عام وبلدي مصر بخير بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر”.

ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.



