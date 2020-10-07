تراند اليوم : بالصور .. علامات المرض و السن تظهر علي عزت العلايلي

شهد حفل عقد قران الثنائي هنادي مهنى وأحمد خالد صالح ظهور نادر للفنان عزت العلايلي.

ولفت عزت العلايلي الأنظار لدى ظهوره بالشعر الأبيض وهو شكل لم يعتاد الجمهور عليه.

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حضر حفل الزفاف عدد محدود من الأهل والاصدقاء المقربين بينهم محمد الشرنوبي والمطربة بوسي وريم سامي.

كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

