تراند اليوم : أحكم بنفسك علي جمال مايا دياب بدون مكياج – اتفرج

شاركت الفنانة مايا دياب مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مايا بدون مكياج وشعر عشوائى ،كما حازت صورها على تفاعل كبير من متابعينها عبر الإنستجرام وجاءت بعض التعليقات عليها كالأتي :

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شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

وكانت قد هنأت مايا دياب الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر”.

وكتبت مايا ” أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير #السعودية “

