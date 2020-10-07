تراند اليوم : بقميص نوم أسود .. ريم مصطفي تنشر صورة من غرفة نومها – اتفرج

نشرت الفنانة ريم مصطفى مقطع صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

فيلم “نقطة تلاقى” تم عرضه فى افتتاح منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، والعمل من إخراج مروان حامد ويستعرض المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء منذ القدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

واستعرض الفيلم عدد من المناطق التاريخية في مصر ومنها سيناء وخاصة حقبة سيدنا موسى ومخاطبة الله له وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والدور الذي لعبه العرب هناك.

تضمن الفيلم، لقاء الفنانة ريم مصطفى بأهالى النوبة في أسوان، للحديث عن العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم بالإضافة إلى العرف على اللغة النوبية التي نشأ عليها النوبيين، بجانب التصوير في عدد من المناطق الأثرية في أسوان.

