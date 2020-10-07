حنان مطاوع تحذر جمهورها من منتحل شخصيتها وتطلب المساعدة

رنا صلاح الدين - حذرت الفنانة المصرية حنان مطاوع جمهورها من شخص ينتحل شخصيتها على موقع "الفيس بوك". حنان نشرت صورة للحساب المزور، على حسابها الرسمي على "الفيس بوك"، وطلبت من جمهورها المساعدة لإغلاق هذا الحساب. الفنانة المصرية كتبت: " ده حد منتحل اسمي وبطلعت للكل، ممكن تساعدوني تقفل الاكونت ده". Advertisements حنان مطاوع على صعيد آخر عرض للفنانة حنان مطاوع، حكاية "أمل حياتي"، ضمن قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض عبر شاشة dmc. حكاية "أمل حياتى" من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، أحمد كشك، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، رضوى الشريف، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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