تيم حسن يكشف عن صورة جديدة لـ”جبل شيخ الجبل” ويرفع منسوب التشويق لـ”الهيبة الرد”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن عن صورة جديدة له من الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” بعنوان “الهيبة الرد” المقرر بدء عرضه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية وهي ShahidVOD، mbc4، mtvlebanon،Art ، رؤيا، السومرية.

ورفع تيم حسن منسوب التشويق لأحداث المسلسل، فنالت صورة “جبل شيخ الجبل” استحسانًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا من خلاله تعليقاتهم عن حماسهم لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في منطقة “الهيبة” التي تقع على الحدود السورية – اللبنانية.

مسلسل “الهيبة – الرد”، الذي شد الجمهور إليه على مدار 3 أجزاء هو من كتابة فؤاد حميرة وإنتاج صادق الصباح وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما من بينهم عبدو شاهين وروزيتا لازقاني وأويس مخللاتي وغيرهم، وقد انضم إلى بطولة العمل في جزئه الرابع النجم اللبناني عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت.