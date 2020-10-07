إحتمال سجن بطل “وادي الذئاب” 12 عاماً بعد اختراقه هاتف زوجته!

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن الشخصية التركية المعروفة بـ “مراد علمدار” والمحبوبة في الوطن العربي والتي جسدها النجم التركي نجاتي شاشماز، في الطريق للسجن لمدة تصل إلى 12 عاما والسبب الخلافات والمناوشات بينه وبين زوجته والتي وصلت للطلاق والقضاء.

ووفق التقارير الفنية التركية، فإن نجم المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب” مهدد بالسجن لمدة تصل لـ 12 عاماً بعد أن قام باختراق هاتف زوجته ناجيهان واستطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر أحد تطبيقات هاتفها، بالإضافة إلى 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلهم من دون علمها.

إضافة إلى ما سبق، قدم نجاتي التسجيلات التي وصل إليها على هاتف زوجته إلى المحكمة كدليل خيانة ضده، وهي ضمن إجراءات الطلاق والتي لا زالت مستمرة بينهما منذ فترة طويلة، وعلى إثر ذلك قامت زوجته بتقديم شكوى للمدعي العام الذي أعد لائحة اتهامات قد تتسبب بسجن النجم التركي لمدة طويلة.