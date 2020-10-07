قيامة المؤسس عثمان الحلقة 28 مترجمة ... الحلقة الثامنة والعشرون المؤسس عثمان

ننشر لكم تفاصيل إعلان و برومو مسلسل المؤسس قيامة عثمان الحلقة 18 الأولى من الجزء الثاني واحداث هذه الحلقة الشيقة التي سيتم إذاعتها على قناة atv و قناة اليرموك والشباك نيوز.

لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان ( اضغط هنا )

يبحث الكثير من عشاق الدراما على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 28، ويعتبر المسلسل" المؤسس عثمان" الموسم الرابع واحد من أكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط وله متابعين في الكثير من انحاء الدول العربية، وتعتبر المسلسلات واحدة من المسلسلات

المتميزة التي نجحت بشكل كبير في مصر.

يتضمن مسلسل المؤسس عثمان العديد من ابرع الممثلين الاتراك ومنهم الممثل راغب سافاش و الممثل بوراك اوزجيفيت و الممثله عائشه جول جول جوناى والممثل نور الدين سونماز وايضا جلال آل وديدام بالشين واصلهان.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

تجدون هنا ( مسلسل المؤسس عثمان )