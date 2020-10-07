بفستان مثير.. هند القحطاني في وش المدفع

هند القحطاني كاتبة وناشطة سعودية أثارت حالة من الجدل والغضب بين نشطاء وروادمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت عبر حسابها على تويتر فيديو ظهرت فيه وهى ترتدي فستان جريئًا، بشكل مبالغ.
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وقالت هند القحطاني في الفيديو:" أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد، فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منكويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة..حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هم فلذات أكبادي".
نشأة الكاتبة هند القحطاني
ولدت هند القحطاني في المملكة العربية السعودية بمدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير عام 1983، وتحمل الجنسية السعودية.
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زواج هند القحطاني
تزوجت هند القحطاني من رجل سعودي عام 2002 وأنجبت له 4 أبناء، وتقيم حاليا في أمريكا بعد انفصالها من زوجها السابق أبو معاذ.
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دراسة الناشطة هند القحطاني
درست في مدينة الرياض لمدة 8 سنوات، وهي ناشطة وكاتبة مثيرة للجدل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وتبلغ من العمر 37 سنة.
تعد هند القحطاني من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع السعودي بعملها الناجح وأسلوبها المقنع، تنشر فيهما مقاطع فيديو مثيرة للجدل، وتغرد بكلمات جريئه وهذا ما جعل لها جمهور كبير في الاوساط العربية عامة والسعودية خاصة.
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