أسعار تذاكر حفل علي الحجار في مدينة 6 أكتوبر

يستعد الفنان علي الحجار لحفله الغنائي، في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار عودة الانشطة الغنائية والثقافية والفنية لعدد من مسارح الغناء في مصر بعد توقفها بسببكورونا.
يقام الحفل يوم الجمعة 30 أكتوبر، على مسرح جامعة مصر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات "الفئة الأولى بقيمة300 جنيه، الثانية بقيمة400 جنيه، الثالثة بقيمة 500 جنيه، والرابعة بقيمة 600 جنيه".
تم مراسم الاحتفال مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعقيم للحفاظ على سلامة الحضور؛ إذ يعتبر هو الحفل الأول في الجامعة بعد جائحة كورونا.
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