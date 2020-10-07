شاهد..ريم سامي من كواليس عفد قران هنادي مهنى و أحمد خالد صالح

نشرت الفنانة ريم سامي مجموعة صور جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "ريم" في الصور برفقة هنادي مهنى و أحمد خالد صالح من كواليس عقد قرانهما، معلقة " لا أستطيع ان أكون أسعد من ذلك ".
وإحتفل، مساء امس كلاً من الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بعقد قرانهم، وشارك بالحضور عدد من نجوم الغناء والفن، وأبرزهم المطربة الشعبية بوسي والفنان محمد الشرنوبى، حيث حرص الحضور على مباركة العروسين ووالد العروس الموسيقار هانى مهنى.
وقرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى إحتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى، وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى الذى حضر لتقديم التهنئة وعمل مفاجأة لهما.
يذكر أن، آخر أعمال الثنائي معاً، مسلسل "الفتوة"، بطولة النجم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، ليلى أحمد زاهر.
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