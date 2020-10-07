"غزة مونامور" يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الفلسطيني "

" للأخوين طرزان وعرب ناصر، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر من 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وينافس الفيلم في المسابقة الدولية للمهرجان.

ويُعد "غزة مونامور" أحد أهم الأفلام العربية لعام 2020، وفاز أخيرًا بجائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

ونال "

" إشادات نقدية واسعة بعد منافسته في مهرجانيّ فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، وتورونتو السينمائي الدولي بكندا وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المهرجانين هذا العام؛ إذ وصفته الصحافة الدولية مثل: هوليوود ريبورتر، سينيوروب، سكرين ديلي وغيرهم، بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي، ووصفته لجنة التحكيم تورونتو بـ"الحكاية الشاعرية والدافئة والمحفزة للفكر عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية"، كما صفق جمهور مهرجان فينيسيا لأكثر من خمس دقائق بعد العرض العالمي الأول للفيلم.

تدور أحداث الفليم في غزة؛ إذ عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

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فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019. الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج

مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي. وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى؛ إذ تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي.

وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.