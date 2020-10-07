بحد أقصى 2000 جنيه..تعرف على سعر تذاكر حفل عمر خيرت في القاهرة

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لحفله الموسيقي في القاهرة، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية والفنية بعد توقفها بسبب كورونا.

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يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات :الفئة الأولى 600 جنيه،

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والثانية 1000جنيه، الثالثة بقيمة 1500جنيه، الرابعة بقيمة 2000جنيه.

أحيا خيرت مؤخراً حفل موسيقي على مسرح دار الأوبرا المصرية، في عودته الاحتفالية بعد انقطاع استمر لأكثر من 6 أشهر بسبب كورونا، كما يستعد لحفل آخر في الإسكندرية منتصف الشهر الجاري في قصر المنتزه.