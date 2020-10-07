ظهور استثنائي لعزت العلايلي في عقد قران أحمد خالد صالح على هنادي مهنا

في لقطة استثنائية بعقد قران أحمد خالد صالح على هنادي مهنا، ظهر الفنان القدير عزت العلايلي الذي غاب عن جمهوره لفترة طويلة دون تداول أي اخبار عنه، ليطل عليهم في مناسبة سربت مشاعر البهجة والفرح بقلوب الملايين من محبي الفن المصري، الامر الذي ركز عليه الجمهور بشدة خاصة مع غياب النجوم بالحفل.

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واعتبر النشطاء ظهور عزت العلايلي في الحفل مفاجأة لهم، مثل مفاجأة عقد القران بالضبط والتي لم يتوقعها أحد حيث

انتشرت صور الحفل بصفحات التواصل الإجتماعي و المواقع الاخبارية بسرعة مكوكية بدون أي تمهيد له.

فيما اقتصر عقد قران احدث عروسان بالوسط الفني، على الأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين، بينما برز عدد قليل من الفنانين بالحفل سواء عبر الصور التي تم نشرها بمنصات السوشيال ميديا أو بالأخبار المتعلقة بالحفل ومنهم النجمة يسرا، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان أشرف زكي، والفنانة والمطربة الشعبية بوسي.

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وكان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا أعلنا خطبتهما منذ قرابة 10 أشهر، مؤكدين أن حفل الزفاف سيكون مفاجأة للجميع ولن يتم التجهيز له بشكل خرافي أو مبالغ فيه، وبالفعل هذا ما تم فخرجت الصور على صفحات المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا بشكل مفاجئ لم يعلم عنه الجمهور شئ.

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يذكر أن الثنائي التقا في عمل فني واحد وهو مسلسل "الفتوة"، الذي شارك في السباق الرمضاني المنصرم ولاقي نجاح كبير على مستوى النقاد وجماهير الوطن العربي، والمسلسل كان من بطولة الفنان ياسر جلال ونخبة كبيرة من النجوم ابرزهم: أحمد خليل، ورياض الخولي، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومي عمر، ليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.