لهذا السبب.. هيا الشعيبي في مرمى نيران السعوديين

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، على خلفية الهجوم الواسع الذي تعرضت له هيا الشعيبي والاتهامات التي طالتها بالإساءة للسعودية والإمارات، و إشادتها بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

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وكانت هيا الشعيبي، نشرت صورتين عبر "انستغرام"، لأمير قطر تميم بن حمد، وعلقت على الأولى قائلة:" الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك..يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد

واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم".

أمام السعوديون اعتبروا أن هيا الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز، ما أثار حالة من الهجوم على الفنانة هيا الشعيبي.

وردت هيا الشعيبي على الهجوم عليها وقالت وفق مقطع فيديو رصدته:" أحب أشكر كل للي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب"، مستذكرةً محاسن ومميزات الدول الخليجية.

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وأضافت الشعيبي:" نحن في فترة حداد، و والكلام الزايد انتم عارفين اصله، والخليج اهل وربع واخوان وحبايب. أبونا مات وما نبي إلا

كلمة الله يرحمك يا يوبه اما النميمة والكلام ما اله داعي".

نشأة هيا الشعيبي

ولدت هيا الشعيبي 1 يناير 1979 ، ودخلت عالم الفن بدعم وتشجيع من والدتها، بعد رفضه في بادئ الأمر .

بدأت التمثيل بعمر صغير عام 1993 عندما شاركت في مسرحية الحرمنة كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها.

واصلت هيا الشعيبي بعد ذلك أعمالها في المسرح والتلفزيون، واشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، ومن تلك الأدوار ظهر نجاحها بثنائي شكلته مع الفنان طارق العلي، واستمرت بالعمل معه من عام 2001 من خلال مسرحية آه يا درب الزلق وقدمت بعدها معه العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون وكان آخر عمل جمعهما مسرحية تحت الصفر عام 2013 الذي نشبت بعدها الخلافات بينهما حتى وصلت إلى القضاء.