شيرين رضا: تأثير "بابا"على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله

نشرت الفنانة شيرين رضا صور من حضورها لاحتفالية والدها الفنان الكببير محمود رضا في الأوبرا المصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعربت شيرين عن سعادتها بالحتفالية قائلة:"لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة. في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا. مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي

الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً".

ووجهت الشكر إلى القائمين على الحفل قائلة:"شكراً كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر،

والمخرج هشام الطلي".

تم اقامة الحفل يوم الإثنين الماضي، على المسرح الكبير بالأوبرا، وقدمت أروع اللوحات الفنية لفرقة رضا للفنون الشعبية ، وأشهرها عروض فيلم "الكرنك".

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تولى تقديم الاستعراضات، فرقتا باليه أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، تحت قيادة المايسترو هشام جبر، وإخراج هشام الطلي، بالأغضافة إلى عرض مشاهد من الفيلم السينمائي الشهير مع اللوحات الراقصة.

يذكر ان شيرين قد شارت مؤخراً في الشاشة السينمائية من خلال فيلم"الغسالة"، بمشاركة مجموعة من نجوم السينما،أبرزهم"محمود حميدة، احمد حاتم، هنا الزاهد، محمود سلام"، من إخراج:عصام عبد الحميد.