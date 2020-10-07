كيم كارداشيان تثير موجة من الانتقادت بسبب تصريحاتها حول كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، موجة من الانتقادات، بعد تصريحات مثيرة للجدل، تفيد بأن جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية ظهرت لأن الكوكب كان بحاجة إلى استراحة.

وقالت كارداشيان لمجلة “جرازيا”، إنها تعتبر الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص وإصابة أكثر من 35 مليون شخص حول العالم، بمثابة “إعادة ضبط”.

وأضافت: “أنا من النوع الذي يحترم المنهجية، ويحترم ما يجري في العالم. ربما يحتاج كوكبنا إلى استراحة. ربما كنا جميعاً بحاجة إلى استراحة. ربما كان هذا هو إعادة ضبط. أحاول النظر إلى الأمر بهذه الطريقة”.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن كارداشيان واجهت انتقادات من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تلك التصريحات.

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وفي سياق متصل، تحدثت نجمة تلفزيون الواقع عن مساعدتها لزوجها كاني ويست بعد إصابته بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي.

وقالت: “كان الأمر مخيفاً جداً. ولا أحد في المنزل ليساعدني. كان علي أن أذهب وأساعده على النهوض من السرير عندما لم يكن يشعر بالراحة”.

وأضافت كاردشيان أنها كانت تغير ملاءات السرير الخاصة بزوجها وهي ترتدي القفازات وأقنعة الوجه، وتابعت: “كان حقاً وقتاً مخيفاً ومروعاً”.

وتحدث ويست (43 عاماً) في مقابلة مع مجلة “فوربس” في يوليو/تموز الماضي، وقال نجم الهيب هوب: “كنت أشعر بالقشعريرة، وأرتجف في السرير، آخذ حماماً ساخناً، أنظر إلى مقاطع فيديو تخبرني بما يجب أن أفعله لتجاوز الأمر”.