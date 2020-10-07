محمد صلاح أبهر العالم بموقف “بطولي” … في محطة بنزين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعتين

في موقف لا يبدو غريبا أو صادما عن نجم كرة القدم والدوري الإنكليزي، المصري “محمد صلاح”، في تصرف أثار إعجاب الملايين التي أثنت على أخلاقه بعيدا عن عدسات المصورين، حيث قام بإبعاد أشخاص يقومون بالتنمر على أحد المتشردين ومنحه مبلع 100 جنيه استرليني.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة إنجليزية، عن موقف إنساني جديد للاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عندما أنقذ أحد المشردين من مضايقات مجموعة من المتنمرين خارج ملعب أنفيلد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، وقعت الحادثة يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد وقت قصير من انتصار ليفربول على أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن “صلاح تواجد في محطة بنزين بسيارته حينما شاهد مجموعة من المتنمرين يزعجون مشردا”.

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وأوضحت أنه تدخل وأبعد الأشخاص الذين يزعجون الرجل، وأخبرهم أنه “يجب أن يكونوا حريصين لأنه قد ينتهي بهم الأمر في موقف مشابه”.

وكشفت أنه بعد إبعاد هؤلاء الأشخاص، اتجه إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ومنحها للرجل.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد كرايج الرجل الذي أنقذه صلاح، قوله إنه “بطل حقيقي”.

وواصل “صلاح كان رائعا مثلما يفعل في الملعب مع ليفربول”.

وتابع “حينما سمع ما كان يقوله لي هؤلاء الأشخاص، اتجه إليهم وقال لهم إنكم قد تصبحون كذلك في غضون سنوات، اعتقدت أنني أهلوس، إلى أن منحني صلاح 100 جنيه إسترليني، أسطورة متكاملة”.

وتم تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة البنزين. بحسب الصحيفة.