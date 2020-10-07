بالصور.. كندة علوش توجه رسالة شكر لصناع "ضي القمر"

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شكر لصناع حكاية "ضي القمر" التي قامت ببطولتها، وهي إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

الفنانة السورية نشرت مجموعة صور من كواليس المسلسل، التي جمعتها بعدد من صناع العمل، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

كندة علوش

كندة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: " المحبة والامتنان الي في قلبي ليكم اكبر من الكلام.. شكراً لمجهودكم الكبير والتعب والطاقة الي حطيتوها في المشروع وشكراً للمحبة والاحتضان والثقة الي حسستوني بيها طول فترة التصوير #ضي_القمر".

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كندة علوش

وأضافت: "شكراً للمخرج أحمد حسن لتعبك ودأبك وإخلاصك واهتمامك بكل التفاصيل وبالمشاعر .. شكراً لمدير التصوير عزمي الرحماني على اهتمامك بأنك تطلع الشغل بأحسن شكل.. شكراً للكاتبة عبير سليمان حبيبتي الي ماسابتنيش لحظة والي حطت روحها في المشروع .. وأكيد الشكر موصول لكل طاقم العمل فنيين وفنانين".

كندة علوش