بالفيديو| لقاء الخميسي تغني لفيروز.. والجمهور ما بين مؤيد ومعارض

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بفيديو جديد ظهرت من خلاله وهي تغني لجارة القمر النجمة اللبنانية فيروز.
وغنت لقاء في الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أغنية "صباح ومسا"، وحاز الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها.
وانقسم الجمهور إلى مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن صوتها جميل وآخرون انتقدوها وطالبوها بعدم الغناء، حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي:" صوتك حلو كتير واحساسك رائع، صوتك حلو اول مره اخذ بالي، متغنيش تاني، انتي مصدقه ان صوتك حلو فعلا ؟ ".
وكانت قد شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بمجموعة صور لنجلها "أدهم"، أثناء ممارسته لرياضة "كرة الماء".
الفنانة المصرية أرفقت الصور، التي نشرتها، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "بطلى"، وذلك في إشارة منها لدعمها الشديد لابنها.
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