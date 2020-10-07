بعد "خطيرة".. رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" (فيديو)

رنا صلاح الدين - طرح الفنان رامي صبري، أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خليني أشوفك تاني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.

وكان قد اعتذر رامي صبري، الشهر الماضي عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي، كاشفًا عن السبب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وكتب صبري:"كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة، ونلتقي في شهر أكتوبر إن شاء الله".

على جانب آخر طرح رامي صبري الفترة القليلة الماضية أغنية "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.

وسبق وأن طرح رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا.