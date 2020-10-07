بعد غياب 3 سنوات.. جميلة عوض تعود للدراما بـ حكاية "لازم أعيش".. شاهد البرومو

رنا صلاح الدين - تعود الفنانة الشابة جميلة عوض، إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 أعوام منذ آخر أعمالها الدرامية "لا تطفئ الشمس"، وذلك بحكاية من بطولتها من مسلسل "إلا أنا" تحت عنوان "لازم أعيش".

وكشفت جميلة، عن البرومو الدعائي للحكاية الذي يشاركها فيها الفنان الشاب خالد أنور، ومن المقرر عرضها قريبًا عبر فضائية dmc، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ، نجلاء بدر، سلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

وتنتهي اليوم حكاية "ضي القمر"، التي تلعب بطوتها النجمة السورية كندة علوش، ويشاركها فيها مجموعة من النجوم.

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كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن البرومو الدعائي لحكايتها "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضها يوم السبت الموافق 26 سبتمبر عبر فضائية dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت كندة، الإعلان الدعائي عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كنوع من الترويج وتمهيدا لعرض الحكابة يوم السبت المقبل، معلقة قائلة:"انتظرونا ضي القمر، الشيف عليا".

حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين واحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن اخراج احمد حسن.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى.

وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.