بالصور.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها.. إحداهما نسخة منها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتيها "ملك، وفريدة"، واللتان صادف عيد ميلادهما في نفس اليوم 7 أكتوبر. رانيا نشرت صورة مع ابنتيها في طفولتهما، وصورة أخرى جمعتها بهما في شبابهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك". الفنانة المصرية علقت قائلة: "عيد ميلاد بناتي الاتنين النهاردة ..ربنا يحفظهم ويحرسهم ويباركلي فيهم يارب". رانيا فريد شوقي وبناتها Advertisements رانيا نشرت صورة اخرى مع ابنتها "ملك"، والتي بدت نسخة منها، وعلقت: "أنا وبنتي الصغيره ملك .. كل سنه وانت طيبه يا حياتي كلها ..بحبك". رانيا فريد شوقي وبناتها يذكر أن رانيا فريد شوقي تزوجت في بداية حياتها من مصمم الرقصات عاطف عوض، ورزقت منه بابنتيها "فريدة وملك". رانيا تزوجت للمرة الثانية من الفنان مصطفى فهمي، وبعد انفصالهما تزوجت للمرة الثالثة من زوجها الحالي رجل الأعمال تامر الصراف.

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