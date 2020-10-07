رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها بنشرها مقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيها مرتدية الحجاب على رأسها، بينما لم تضع اية مساحيق تجميلية على وجهها.
الفنانة المصرية كشفت أنها أصيبت بأنفلونزا شديدة الفترة الماضية، وهو ما منعها من حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين.
فيفي وجهت اعتذارا لإلهام شاهين عن عدم حضورهان بقولها: "بعتذر لحبيبة قلبي إلهام شاهين إني مقدرتش أروح فرح أمير".
وأضافت: "أنا آسفة كان عندي أنفلونزا جامدة جدا فمقدرتش أروح، وانا مقدرش اتأخر عنهم، وبقول لهم ألف مبروك وآسفة جدا".
وعبرت فيفي عبده عن اشتياقها لجمهورها، حيث أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "يا مساء النور على البنور من مصر أم الدنيا بحبك اوي وحشتوني اوي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالحجاب وبدون مكياج.. فيفي عبده تكشف عن مرضها وتعتذر لإلهام شاهين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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