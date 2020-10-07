صور| كارول سماحة تخطف الأنظار بـ جامبسوت مكشوف في أحدث جلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لجلسة تصوير جديدة، بعد أن أعلنت عن عملها الجديد التي تتعاون من خلاله مع المخرجة المصرية بتول عرفة.
ونشرت كارول، صور الفوتوسيشن عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والتي ظهرت من خلاله مرتدية جامبسوت أسود اللون مكشوف من ناحية الصدر وأيضًا من الأسفل.
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
على جانب آخر تكرر الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التعاون مرة أخرى مع المخرجة المصرية بتول عرفة، بعدما نجحا سويًا في كليب أغنية "bon voyage"، الذي طرح الفترة الماضية ولاقى تفاعل كبير ونسب مشاهدة مرتفعة، وغنتها كارول بالعربية والفرنسية.
وكتبت كارول، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"عامةً، لا أحب أن أتكلم أو أمتدح أي عمل لي قبل إصداره، فالحكم الأول والأخير لكم! سأقول فقط: إنتظروني للمرة الثانية بعمل راقي جداً مع شركة لايف ستايلز ستوديوز ومع صديقتي المخرجة الموهوبة بتول عرفة".
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