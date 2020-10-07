بالصور.. هنا الزاهد تعود لعشرينات القرن الماضي بهذه الإطلالة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بمجموعة صور حديثة، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.

هنا ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بإطلالة أعادتها لعشرينات القرن الماضي.

هنا الزاهد

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أهلا بكم في عام 1920"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

هنا الزاهد

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وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد، قد نشرت مؤخرا مجموعة صور ظهرت من خلالها مرتدية فستانًا جذابًا وشعر أشقر وكأنها "اكستنشن"، مع مكياج غير مبالغ فيه مناسب لبشرتها.

هنا الزاهد

وقد توقع جمهور هنا أنها ستظهر بهذه الإطلالات في مسلسلها الجديد، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية.

هنا الزاهد

والمسلسل فكرة يسري الفخراني، وإخراج خالد الحلفاوي، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ولم يتم الاستقرار على اسمه بعد.