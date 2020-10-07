بشرى غاضبة بسبب الجدل حول سنّها: “بتكبروني ليه؟”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الاحتفال بعيد ميلادها يوم الاثنين الماضي الذي وافق الخامس من تشرين الأول (أكتوبر)، أُثير جدل كبير حول حقيقة عمر الفنانة بشرى والتي حسمت ذلك الجدل بعد نشر بعض المواقع أرقاماً خاطئة عن سنّها.

ونشرت بشرى عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، صورة كتبت عليها: “أقسم بالله أنا معنديش 44 سنة زي ما كل المواقع منزلة، ولا حتى دخلت الـ40، لسة دفعتي في المدرسة حية ترزق اسألوهم، مش فاهمة إيه الغرض إنكم تكبروني ليه بتضيعوا عليا مرحلة عمرية كاملة، عموما IMDB PRO تحسم”.

وشاركت بشرى صورة ضوئية للموقع التعريفي والتقييمي الفني العالمي IMDB حيث كُتب في السيرة الذاتية الخاصة بها أنها من مواليد الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1981، أي أنها في الـ39 من عمرها هذا العام.

يُذكر أن بشرى شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “القمر آخر الدنيا” من بطولة: مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميره نايف، وإخراج تامر حمزة.