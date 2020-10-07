بالصورة – هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدّتها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت النجمة التركية بيرين سات مع جدّتها. ولفتت الأخيرة الأنظار بشكلها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها كانت جميلة في سنّ الشباب وما زالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة. ومما كتبه هؤلاء: “ماشاء لله الجدة واضح أيام شبابها أجمل من بيرين” و”جميلات هي وجدتها الجميلة الأنيقة ربي يطول عمرها” و”كانت جميلة. بيرين ورثت جمالها من جدتها” و”الجدة تجنن عيل كيف شبابها؟” و”جدتها أحلى”.

يشار إلى أن بيرين كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بسبب تصريحات أدلت بها وتطرّقت من خلالها إلى واقع الدراما التركية.

وجاء هذا خلال مقابلة أجرتها معها قناة “يان دين” التركية حيث قالت إنها لا تفكر أبداً في العودة إلى التمثيل على شاشة التلفزيون معتبرةً أن كل المواضيع التي تتناولها الأعمال الراهنة تركّز على تعنيف النساء وتدور حول قصص الحب ثلاثية الأطراف التي وصفتها بالسطحية. وأضافت أنها تبحث عن قصص حقيقية، وبالتالي فلن تقبل أي دور من أجل الظهور في المجلات فقط، وعلّقت: “لست دمية “باربي”، بل ممثلة وأبحث عن حكايات حقيقية، عن عمل يتضمن رسالة من نوع ما”.