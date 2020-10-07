بالصور – شاهدوا كيف كانت كاريس بشار منذ 22 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ذكريات مسلسل “مذكرات عائلية” من خلال صورة تم تناقلها عبر الحسابات المختلفة وفيها ظهرت الفنانة السورية كاريس بشار مرتديةً الزي المدرسي.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين رأوا في معظمهم أن شكل الفنانة لم يتغير كثيراً وأنها ما زالت رغم مرور السنين تحافظ على ملامحها الأساسية.

ويشار إلى أن المسلسل تم إنتاجه في العام 1998 وهو من تأليف ريم حنا وإخراج محمد فردوس الأتاسي. وشاركت فيه إلى جانب كاريس نخبة من وجوه الشاشة السورية مثل سلوم حداد وسلمى المصري وهدى شعراوي ووفاء موصللي ونجوى علوان وبشار إسماعيل وعيسى ولؤي حورانية، والضيوف باسم ياخور وجمال سليمان وسمر سامي وأيمن رضا وفادية خطاب ومحمد شيخ نجيب وثراء دبسي وسيف الدين سبيعي وهاني شاهين وسعد الدين بقدونس وصالح الحايك وهالة حسني. ويتناول العمل حكايات من حياة أسرة سورية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة إلى جانب العديد من القضايا الاجتماعية.