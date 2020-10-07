أولاد غادة عادل ضحية التنمر.. من المسؤول؟

متابعةب تجــــــــــــــرد: بات التنمر على النجوم وعائلاتهم من الأمور التي نسمع عنها بشكل دائم خاصةً في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت المجال لأي كان لنشر الإشاعات والتلفظ بالإساءات.

فبعد التنمر الذي طال ابنتي الفنان المصري شريف منير بعد أن نشر صورة لهما، تكرر الأمر نفسه مع أبناء النجمة المصرية غادة عادل وذلك بعد أن شاركت متابعيها على انستغرام لأول مرة بصورة تجمعها بأولادها الثلاثة: عبد الله وحمزة وعزالدين.

وفي التفاصيل تواجدت غادة مع أولادها لحضور العرض الخاص لفيلم “الخطة العايمة” الذي تشارك فيه إلى جانب علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وآخرون، وما إن نشرت صورة مع أبنائها حتى فُتح باب الإساءات على مصرعيه وبدأ النشطاء بانتقاد “أوزانهم الزائدة” واصفين أشكالهم بأبشع العبارات.

وراح البعض ينتقد غادة لعدم اهتمامها بأولادها ونظامهم الغذائي بينما ذهب البعض الآخر إلى انتقاد ملامحهم التي لا تشبه ملامح والدتهم بل تميل لملامح والدهم المخرج مجدي الهواري.

ولم تردّ غادة على التنمر والتعليقات السلبية التي طالت أولادها كما فعل زميلها شريف منير الذي وعد بمقاضاة كل من أساء لابنتيه.