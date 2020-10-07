كيفانش تاتليتوغ متّهم بتعنيف زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت المذيعة التركية بيرجان بالي أنّ الممثل كيفانش تاتليتوغ عنّف زوجته باشاك ديزر، وأشارت الى أنّه “أصبح عصبياً وعدوانياً بعد الزواج كما أنّه مارس العنف على زوجته أكثر من مرة”.

وأثارت تصريحات المذيعة التركية الكثير من الغضب ضدّها، واتُهمت بـ “تلفيق الأخبار” عن كيفانش لجذب الانتباه وتحقيق نسبة مشاهدة لبرنامجها. وفي المقابل، لم يصدر أي نفي أو رد من كيفانش وزوجته.

على صعيد آخر، تلقى النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ عرضاً للمشاركة في مسلسل درامي جديد، وأفادت وسائل إعلام تركية أنه أبدى موافقة مبدئة على المشاركة فيه على أن يتعاقد رسمياً عليه قريباً.

وسيعرض المسلسل عبر إحدى منصات الانترنت، كما مسلسل “عطية” للنجمة التركية ​بيرين سات​ الذي عرض على الانترنت وحقق نجاحاً كبيراً.