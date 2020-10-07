ناجي أسطا يُشارك في تحدي الـ10 سنوات.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم اللبناني ناجي أسطا مع متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي في تحدّي الـ 10 سنوات.
وجمع ناجي في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” أغنيتين له، الأولى طرحها في العام 2010 وهي “رح تعملّي بالأعصاب”، والثانية طرحها في العام 2020 وهي “أقرب شخص”.
وكان ناجي أسطا قد طرح منذ فترة قصيرة أغنية “شو صعب القرار” من ألحانه، كلمات مازن ضاهر وتوزيع رامي العلم، معبّرًا من خلالها عن حال اللبنانيين وأبناء جيله بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في مرفأ بيروت وسرق أرواحًا عزيزة وخلّف دمارًا كبيرًا.
جدير بالذكر أن ناجي أسطا طرح في بداية موسم الصيف المنصرم أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مازن ضاهر ولحن فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج سعيد الماروق.
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