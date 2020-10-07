مهرجان دبي للكوميديا.. 4 أيام من المرح

ينطلق مهرجان دبي للكوميديا لنشر الابتسامة والمرح عبر سلسلة من العروض الكوميدية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، في مواقع مختلفة بأنحاء المدينة.



ويستضيف المهرجان باقة من العروض الكوميدية مع ألمع نجوم الكوميديا في العالم، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا.

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وسيتسنى لعشاق المرح قضاء أوقات ممتعة طيلة أيام المهرجان الأربعة، الحافلة بالعروض المباشرة، كما يستقطب المهرجان أهم العروض الكوميدية العالمية.

ويرسخ المهرجان مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للترفيه والتسلية، ويعزّز سمعتها كموطن يحتضن المواهب المحلية والإقليمية.