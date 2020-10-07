إيرادات الثلاثاء.. "الخطة العايمة" يفوز بالصدارة و"توأم روحي" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الأربعة مجتمعة أمس الثلاثاء 6 أكتوبر، إيرادات قُدرت بـ453 ألفًا و502 جنيه، موزعة على النحو التالي..

الخطة العايمة

احتل فيلم "الخطة العايمة" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققا 250 ألفا و87 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

زنزانة 7

حصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الثاني، وحقق أمس 109 آلاف و84 جنيها.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

احتل المركز الثالث فيلم توأم روحي، محققا 79 ألفا و114 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الرابع، بعد تحقيقه 15 ألفا و217 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.