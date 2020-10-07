محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان محمد دياب، بعيد زواجه الثاني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره ومتابعيه صورة له من حفل زفافه.
وعلق "دياب"، على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي وصاحبتي وكل حاجة في حياتي كل سنة وإنتي أقرب ليا من نفسي، كل سنة وإنتي النور اللي في حياتي اللي بيخلينى أشوف كل حاجة حلوة كل سنة وانتي بنتي حبيبتي عقبال العمر كله وانتي معايا وفي حضنى، ربنا يقدرنى وأخليكي مبسوطة وسعيدة بحبك أوي أوي".
واحتفل دياب بزفافه على هاجر الإبياري، أكتوبر عام ٢٠١٨.
من ناحية أخرى شارك محمد دياب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، هبة مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية..محمد دياب لزوجته: "ربنا يقدرني وأخليكي مبسوطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.