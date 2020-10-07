محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائية، أمس الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، فيلم "الخطة العايمة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "الغسالة".
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيرادًا قُدر بـ250 ألفًا و87 جنيهًا.
الفيلم يعتبر التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة شهد رمزي ابنة المنتج الكبير محمد حسن رمزي.
"الخطة العايمة" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل، إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر إيراد "الخطة العايمة" يتجاوز ربع المليون جنيه في أول أيام عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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