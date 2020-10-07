الخميس.. الأوبرا تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، حفلًا مساء يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، يتضمن برنامجه مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية التي عبرت عن نصر أكتوبر إلى جانب باقة من المؤلفات الرومانسية.

الحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويُقام على المسرح الكبير، ومن الأعمال التي ستُقدم: موسيقى دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعي، عاش اللي قال - على الربابة - بسم الله - عدى عليا وسلم - ليالينا لـ بليغ حمدي، مصر التي في خاطري لـ رياض السنباطي، بكرة يا حبيبي - قولوله الحقيقة - الناس المغرمين لـ كمال الطويل، امتي هتعرف لـ محمد القصبجي، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش، سماح لـ أحمد صدقي، مبيسألش عليا أبدا لـ حسين جنيد.

يحيي الحفل: رحاب عمر، أميرة أحمد، أجفان طه، حسام حسني، تامر عبدالنبي ومصطفى النجدي .

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل، وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.