الجمعة.. الأوبرا تحيي ذكرى ميلاد بليغ حمدي بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل بليغ حمدي خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الجمعة 9 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

يحيي الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن نخبة مختارة من أعمال ملك الموسيقى، التي رسمت أجزاء من ملامح الموسيقى والغناء المصري الحديث، وتعاون فيها مع كبار مطربي الوطن العربي، منها: موسيقى تخونوه، هوا يا هوا، يا حنة، ليلة من الليالي، على قد ما حبينا، خسارة، خايف مرة أحب، عاشقة وغلبانة، جرحتني عيونه السودة، يا حبيبتي يا مصر، أعز الناس، التوبة، حبيبتي من تكون وجانا الهوا.

يشارك بالغناء في الحفل: حنان عصام، أحمد سعيد، آية عبدالله، أمجد العطافي وعازف الكي بورد حمادة النجار .

يشار أن بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ( معهد الموسيقي العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغني إذ سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبدالحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، منهم: أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر،، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه، منها: ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفىي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية، ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها "مولاي" .