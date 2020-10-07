صفاء جلال تنشر صورة لابنتها بالحجاب.. والجمهور: مش مكسوفة من نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة صفاء جلال بعيد ميلاد ابنتها "سلمى"، من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، إذ نشرت صورة مجمعة لابنتها من مراحل عمرية مُختلفة.

وعلقت "صفاء"، على الصور قائلة: "أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر كبير النهارده بنتي وأول فرحتي تمت 20 سنة كل سنة وأنتي طيبة يا قلب أمك".

صفاء جلال فاجأت الجمهور بصورة ابنتها التي أصبحت شابة فضلًا عن ارتدائها الحجاب، وهو ما دفع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصور التي نالت إعجاب الغالبية منهم، ولكن لم تعجب البعض فكرة حجاب الابنة وعدم حجاب الأم وهو ما دفع البعض لمهاجمة الفنانة، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مش مكسوفة من نفسك لما تكون بنتك محجبة وإنتي لأ؟.. ربنا يهدي"، :" بنتك محجبة وإنتي لأ.. عيب عليكي ياشيخة".

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ومن جانبها ردت الفنانة صفاء جلال عبر حسابها بـ"فيس بوك"، على الانتقادات قائلة: "بجد شكرا على كمية الحسنات اللي اديتوهالي وشكرً لكل اللي رد غيبتي".

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل "بخط الإيد"، بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل.