"غزة مونامور" ينافس في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تستمر من 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وينافس الفيلم في المسابقة الدولية للمهرجان.

ويُعد "غزة مونامور" أحد أهم الأفلام العربية لعام 2020، وفاز مؤخراً بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

ونال "غزة مونامور" إشادات نقدية واسعة بعد منافسته في مهرجانيّ فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، وتورونتو السينمائي الدولي بكندا وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المهرجانين هذا العام، حيث وصفته الصحافة الدولية مثل هوليوود ريبورتر، سينيوروب، سكرين ديلي وغيرهم، بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي، ووصفته لجنة التحكيم تورونتو بـ"الحكاية الشاعرية والدافئة والمحفزة للفكر عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية"، كما صفق جمهور مهرجان فينيسيا لأكثر من خمس دقائق بعد العرض العالمي الأول للفيلم.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

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فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم: سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولى "ديغراديه" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.