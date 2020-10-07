"الجونة السينمائي" يستقبل طلبات اعتماد الطلبة بدورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن بدء استقبال طلبات اعتماد الطلبة للدورة الرابعة من المهرجان.
سيتم قبول طلبات اعتماد الطلاب من الطلاب المسجلين في برامج الأفلام أو وسائل الإعلام في إحدى مؤسسات التعليم العالي.
وأكد بيان صادر عن المهرجان أنه سيُتاح للطلاب المعتمدين حضور عروض الأفلام، بالإضافة إلى محاضرات منصة الجونة السينمائية وحلقات النقاش وورش العمل التي يقدمها خبراء الصناعة الدولية والإقليمية.
مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.
ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما. كما يعمل على ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
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