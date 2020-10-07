زكي فطين عبد الوهاب ينتقد عمر خيرت.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حسابه وكتب: "أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور التي أكدت وجهة نظره، وجاء بعضها " صح جدا، أتفق معاك، لازم تغيير، أخيرًا حد نطق".

وواجه زكي هجوما الفترة الماضية عبر حسابه على الفيسبوك لانتقاده عدد من النجوم من بينهم الفنان عادل إمام والفنان عمرو دياب.