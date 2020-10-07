- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حسابه وكتب: "أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، تكرار فتكرار ما بعده تكرار".
وانهالت عليه تعليقات الجمهور التي أكدت وجهة نظره، وجاء بعضها " صح جدا، أتفق معاك، لازم تغيير، أخيرًا حد نطق".
وواجه زكي هجوما الفترة الماضية عبر حسابه على الفيسبوك لانتقاده عدد من النجوم من بينهم الفنان عادل إمام والفنان عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر زكي فطين عبد الوهاب ينتقد عمر خيرت.. والجمهور يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.