تراند اليوم : الكنيسة المصرية عن اختيار "حسن يوسف" لتجسيد شخصية البابا شنودة: "فنكوش كبير"

بعد أن أثار جدل واسع بإعلانه رغبته تجسيد شخصية بابا الكنيسة المصرية، الراحل شنودة الثالث في عمل فني، نفت مصادر كنسية ترشيح الممثل حسن يوسف لتجسيد شخصية البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر كنسية أنه لا يوجد عمل فني مطروح على الفنان "حسن يوسف" لتجسيد شخصية البابا شنودة، واصفة ما حدث بأنه كان أشبه بأكذوبة "الفنكوش"، إذ إن الفنان ذكر اسم البابا في إطار "التمني" بتجسيد الشخصية، وليس التحضير لأداء شخصية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية، إن الكنيسة لا تعرف أي شيء عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجسيد فنانين لشخصية البابا شنودة الثالث، وغير مسؤولة عن أي شخص يعلن من نفسه أي عمل عن البابا شنودة دون الرجوع للكنيسة.

من جهته، قال حسن يوسف في تصريحات صحفية، أن الحديث عن تجسيده شخصية البابا قديم وبدأ منذ عام 2003 عقب تجسيده شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوى فى مسلسل "إمام الدعاة"، عن طريق سؤال من أحد الصحفيين قال له فيه: "هل تقبل بعد أن جسدت شخصيات الأئمة ابن ماجة والمراغى والنسائى والشعراوى أن تجسد شخصية مسيحية كالبابا شنودة".

أكد يوسف أنه يحب البابا شنودة حبًا كبيرًا وله مكانة كبيرة عنده مثل كل المصريين، وأجاب عن هذا السؤال قائلاً إن البابا شنودة يحظى بحب كل المصريين مسلمين ومسيحيين وله تأثير واحترام عالمى، ويكفى أنه قال إن مصر ليست وطنًا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، وأنه يرحب بتقديم شخصيته ولكن بشرط أن تكون الشخصية مكتوبة جيدًا كتابة تليق بمقام البابا كما حدث مع شخصية الشيخ الشعراوى، مرشحًا وقتها الكاتب وحيد حامد لكتابة المسلسل.

وأضاف يوسف أنه طلب طلبين للقيام ببطولة المسلسل الأول أن يكون المخرج أجنبيًا والثاني أن تشرف الكنيسة على صناعة وتمويل المسلسل، ولكن الكنيسة أوضحت أنها لا تفكر في تقديم عمل فني عن البابا شنودة وتكرر الرفض عند ترشيح الفنان ماجد الكدواني للقيام بالدور أيضًا.

Advertisements

وأبدى يوسف تعجبه من تجدد الحديث حول المسلسل، حيث أنه لم يتلق أي عروض جديدة عنه من قريب أو بعيد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يرى ماجد الكدواني أنسب من يقدم الشخصية، بسبب تقارب بنيانه الجسدي معه بالإضافة إلى موهبته، مؤكدًا أنه لو أنتج مثل هذا العمل سيختار ماجد الكدواني.

وقال إن إنتاج عمل عن البابا شنودة يحتاج تمويلاً ضخمًا كما حدث مع مسلسل "إمام الدعاة" الذى شارك بنفسه فى إنتاجه مع مدينة الإنتاج الإعلامى وتكلف العمل وقتها 20 مليون جنيه، تحمل هو 8 ملايين وقطاع الإنتاج بالمدينة 12 مليونًا.

وسبق وأثير الجدل ذاته في 2016، حين أعلنت شركة "العدل جروب" للانتاج الفني، إنتاج مسلسل تلفزيوني عن حياة البابا شنودة، يجسده الفنان حسن يوسف، الذي سبق وجسد شخصية الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، إلا أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفضت العمل الفني.

وخرج المجلس الملي العام للكنيسة، ببيان وقتها، يحذّر جهات الإنتاج السينمائي من إنتاج أفلام أو مسلسلات تتناول حياة البابا شنودة الثالث قبل الحصول على موافقة الكنيسة أولا.

وذكر المجلس في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمجلس، أنّه وفقا لقوانين الكنيسة فإنّ البابا شنودة الذي وهب حياته للكنيسة راهبا ثم أسقفا ثم بطريركا، صار تاريخه ملكا لها، مضيفا أنّ التريث في إنتاج عمل فني عن البابا الراحل لن يحرم محبيه من شيء، لأن حياته ما زالت حية في نفوس وعقول المصريين جميعا على حد قول البيان، مشيرا إلى أنّ المجلس لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذا الأمر.

