شاهد بالفيديو: ميس حمدان تعود للغناء باللهجة الخليجية مع "صح صح"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:44 مساءً - طرح المنتج نصر محروس، أغنية "صح صح"، للفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر القناة الرسمية لشركته بموقع "يوتيوب"، في أول عودة لها للغناء باللهجة الخليجية بعد غياب طال خمس سنوات كاملة منذ قدمت أغنية "ما ريده" من ألحان ناصر الصالح.
أغنية "صح صح"، تقدمها ميس حمدان باللهجة الخليجية، وهى من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى.
وكانت ميس حمدان، نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام، مقطع فيديو بصحبة المنتج نصر محروس، ووجهت رسالة له قائلة: إنت وش السعد على كل الناس، سعيدة جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ نصر محروس فى الأغنية الخليجية (صح صح)، وإن شاء الله تكون فاتحة خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح.
ومن المقرر أن تقدم ميس خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات تحت إدارة المنتج نصر محروس، وذلك بعد أن تعاقدت معه مؤخرًا.
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