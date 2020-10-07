فيديو..رامي صبري يطرح أغنية "خلينا نشوفك تاني" عبر "يوتيوب"

طرح الفنان رامي صبري، منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة "خلينا نشوفك تاني"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان:مدين، توزيع: أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج:عماد قاسم، ويقول مطلعها "الله يرضى عليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك

وحشاني وبفكر دايماً فيك.. وحياتك حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك .. ياحبيبي حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. وصي قلبك شوية .. منك خليني أقَرب دا الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرَّب .. هيقولك نعمة غالية .. معقول م النعمة تهرب".

يذكر أن رامي قد طرح أخيرًا أغنية "خطيرة"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر "يويتوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان: رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي.

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